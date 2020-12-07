Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Сайт объявлений «Авито» провел опрос и выяснил, какую сумму готовы потратить россияне на новогодние подарки, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, 59% респондентов в этом году планируют потратить на презенты не более 5 тыс. руб. Еще 21% опрошенных хотят купить подарки на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Более 10 тыс. руб. готовы потратить 12% участников опроса.

58% опрошенных рассказали, что предпочитают делать сюрпризы и выбирают новогодние подарки самостоятельно. Около 19%, наоборот, напрямую спрашивают, что именно друзья и близкие хотят получить. Каждый десятый респондент заявил, что всегда знает, что именно хочет получатель, а 9% опрошенных признались, что отмечают желания друзей и близких в течение всего года, чтобы потом выбрать желанный подарок.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря 2020 года среди 10 000 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне назвали худшие новогодние подарки

— Жители РФ планируют дарить меньше новогодних подарков, чем год назад

— Россияне рассказали, какие подарки хотят получить на Новый год