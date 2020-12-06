В России могут снизить стоимость сертификации авиатехники

В России хотят снизить стоимость сертификации новой авиатехники, что уменьшит итоговую стоимость разработки новых отечественных самолетов и вертолетов. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает газета «Известия».

По его словам, Росавиация разрабатывает по просьбе «Ростеха» новую методику определения цены каждой операции по сертификации, которая позволит снизить тарифы до уровня 2015 года, когда Авиационному регистру Российской Федерации (входит в Росавиацию) еще не передали полномочия по сертификации от Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК).

Процесс сертификации самолетов предполагает проведение от 500–700 до 1,5 тыс. зачетных полетов продолжительностью в тысячи часов, в которых, как правило, задействовано несколько опытных образцов техники, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его мнению, снизить расходы на сертификацию можно, последовательно увеличивая долю испытаний при помощи математического моделирования. Такие методы развиты в авиационной промышленности США и Европы, а в России нет соответствующей нормативной базы, уточнил он.