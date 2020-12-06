Иран готовится нарастить экспорт нефти в ожидании снятия санкций США

Министерству нефти Ирана поручено готовиться к выводу добычи и экспорта нефти на полную мощность в течение трех месяцев на случай смягчения санкций США. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на президента Ирана Хасана Рухани.

«Министерство нефти предпримет все необходимые шаги для подготовки объектов нефтяной промышленности к добыче и продаже — пропорционально имеющимся мощностям — в течение следующих трех месяцев», — сказал Рухани.

Иран экспортировал более 2 млн баррелей нефти в день до выхода США из сделки по иранской ядерной программе и ввели против Ирана санкции.

По оценкам специалистов, сейчас Иран экспортирует менее 300 тыс. баррелей нефти в сутки по сравнению с пиком в 2,8 млн баррелей в сутки в 2018 году.

Как сообщалось, кандидат в президенты США Джо Байден намерен при своем избрании работать над возвращением страны в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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