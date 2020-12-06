В Совфеде оценили вероятность исключения России из SWIFT

Исключить Россию из международной расчетной системы SWIFT невозможно, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия занимает в системе «очень значительное место», ее исключение из SWIFT «нереально», подчеркнула Перминова. Она назвала предложение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука об исключении России из системы «несерьезным и непрофессиональным».

«Все это пустые угрозы», – добавила зампред комитета Совфеда.

Она также рассказала, что подобные предложения поступают «время о времени». При этом Перминова убеждена, что они не будут реализованы.

Ранее сообщалось, что Кравчук выступил с предложением исключить Россию из международной расчетной системы в качестве санкции за ситуацию в Донбассе.

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