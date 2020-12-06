Россияне стали покупать меньше товаров в «черную пятницу»
Продажи в «черную пятницу» в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование ОФД «Такском».
Специалисты сравнили продажи и средние чеки в российских магазинах в период 27 — 29 ноября 2020 года и 29 ноября — 1 декабря предыдущего.
Отмечается, что продажи упали во всех исследуемых категориях товаров, при этом практически везде средний чек вырос.
Средний чек остался на прежнем уровне в сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса (HoReCa) и на АЗС.
Наибольший спад был зафиксирован в магазинах одежды и обуви (38%), на предприятиях гостинично-ресторанного сегмента (37%) и в зоомагазинах (33%). В продуктовом ретейле продажи упали на 20%, в сегменте алкогольной продукции — на 18%, в категории косметики и парфюмерии также на 18%.
Наименьший спад был зафиксирован в аптеках, на АЗС и в магазинах строительных материалов и хозтоваров.
В рамках исследования было проанализировано 23 млрд кассовых чеков, полученных оператором фискальных данных «Такском».
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