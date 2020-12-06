Свыше 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Более 4 млн россиян не смогут выехать за границу, так как у них есть долги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов ФСПП.

По данным ведомства, количество невыездных должников по сравнению с прошлым годом увеличилось примерно на 20%.

В ФСПП отметили, что 1 ноября 2019 года в стоп-листе было 3,4 млн россиян, а в ноябре текущего года цифра достигла 4,1 млн граждан.

Отмечается, что за первые месяцы этого года было выписано 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Как известно, пристав может ограничить человека в выезде из России при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от 10 тысяч.