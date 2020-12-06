Эксперт назвал тех, у кого мошенники чаще всего воруют деньги с карт

Мошенники чаще всего крадут деньги с банковских карт у мужчин. В 57% случаев именно они оказываются «добычей» мошенников. При этом женщины становятся жертвами злоумышленников реже (43% случаев), что связано с их врожденной осторожностью, сообщила председатель правления КБ «Финтех» Татьяна Федорцова в беседе с агентством «Прайм».

Она рассказала, что возрастная категория жертв мошенников — 28-37 лет.

Эксперт отметила, что молодые люди не старше 25 лет чаще всего из-за неопытности поддаются уговорам перевести деньги со счета на счет.

«Легкомысленность молодежи и привычка к открытости – это также ключ для мошенников, которые используют другие способы влияния на данную категорию. Обещают быстрые и легкие деньги, якобы выплаты от государства, на что молодежь часто реагирует и делится информацией, которую стоит держать при себе», — сказала Федорцева.

При этом пожилые излишне доверчивы, поэтому в шесть раз чаще других категорий соглашаются сообщить данные своей карты посторонним, указала она. Специалист отметила, что в три раза чаще лишаются своих средств на карте люди с высшим (или с двумя-тремя) образованием.

Одинокие или живущие в гражданском браке люди, как рассказала эксперт, также относятся к еще одной категории жертв мошенников. Семейные россияне чаще склонны советоваться насчет финансовых решений с членами семьи, что помогает избежать потери средств, добавила Федорцева.

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