Милонов предложил закрыть Турцию для россиян на новогодние праздники
Антон Демидов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает закрыть Турцию для россиян на новогодние каникулы. Об этом он сказал в интервью порталу Ura.ru.
По его мнению, так граждане не заразятся коронавирусной инфекцией нового типа и не привезут ее в Россию, а также уделят больше времени своим семьям.
«Турцию нужно закрыть из-за заразы (коронавирус). Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — отметил Милонов.
Парламентарий также указал, что из-за пандемии дети остались без кружков, поэтому с ними необходимо заниматься дома. Как заявил Милонов, именно поэтому он выступил против сокращения новогодних каникул.