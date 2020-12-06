Милонов предложил закрыть Турцию для россиян на новогодние праздники

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает закрыть Турцию для россиян на новогодние каникулы. Об этом он сказал в интервью порталу Ura.ru.

По его мнению, так граждане не заразятся коронавирусной инфекцией нового типа и не привезут ее в Россию, а также уделят больше времени своим семьям.

«Турцию нужно закрыть из-за заразы (коронавирус). Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — отметил Милонов.

Парламентарий также указал, что из-за пандемии дети остались без кружков, поэтому с ними необходимо заниматься дома. Как заявил Милонов, именно поэтому он выступил против сокращения новогодних каникул.