На Украине предложили отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса

Россию нужно исключить из международной расчетной системы в качестве санкции за ситуацию в Донбассе, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что украинская сторона потребует ужесточить санкции в отношении России после новогодних праздников, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. По словам бывшего главы Украины, Киев будет просить о блокировке SWIFT.

«Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам», — сказал Кравчук.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

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