Судно-трубоукладчик «Фортуна» возвращается в немецкий порт Висмар

Судно-трубоукладчик «Фортуна», пригодное для достройки «Северного потока—2», возвращается в немецкий порт Висмар, откуда ранее оно отправилось в порт Росток. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

По данным портала, судно находится на стоянке в открытом море неподалёку от порта Висмар. Время прибытия трубоукладчика в порт не сообщается.

Как сообщалось, посольство США в ФРГ призывает наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в декабре.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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