США призывают ФРГ наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2»

Посольство США в ФРГ призывает наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

«Сейчас пришел момент для Германии и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода», — сообщила и.о. посла Робин Куинвиль.

По ее словам, это бы показало, что ЕС больше не собирается терпеть «продолжающееся коварное поведение России».

«Этот газопровод — не только экономический проект, но и политический инструмент Кремля для обхода Украины и разделения Европы», — заявила Куинвиль.

Ранее сообщалось, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в декабре.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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