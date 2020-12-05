Флотилия иранских нефтяных танкеров движется к Венесуэле
Максимс Краюшкинс
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Около десяти иранских танкеров с топливом движутся к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Это самое большое число нефтяных танкеров, которое Иран когда-либо направлял в Венесуэлу одновременно.
Отмечается, что после разгрузки топлива танкеры помогут Венесуэле с экспортом нефти.
По данным агентства, топливо, которое было доставлено в Венесуэлу из Ирана в начале октября, уже заканчивается. Стране грозит острая нехватка бензина.
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