Флотилия иранских нефтяных танкеров движется к Венесуэле

Около десяти иранских танкеров с топливом движутся к берегам Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Это самое большое число нефтяных танкеров, которое Иран когда-либо направлял в Венесуэлу одновременно.

Отмечается, что после разгрузки топлива танкеры помогут Венесуэле с экспортом нефти.

По данным агентства, топливо, которое было доставлено в Венесуэлу из Ирана в начале октября, уже заканчивается. Стране грозит острая нехватка бензина.

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