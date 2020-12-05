Минздрав зарегистрировал максимальную цену на вакцину «Спутник V»

Максимальная цена на вакцину от коронавируса «Спутник V» составит 1942 руб. за два компонента, пишет РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи. Она составляет 1942 руб. за 2 компонента», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что пять упаковок с двумя компонентами будут стоит 9710 руб.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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