Кабмин продлил бесплатную выдачу лекарств россиянам с коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что жители России, которые заболели коронавирусом и лечатся амбулаторно, продолжат получать бесплатные лекарства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — сказал министр.

Также он выразил надежду, что меры, предпринимаемые властями, приведут к снижению прироста заболевающих коронавирусом в России.

В начале ноября регионам выделили больше 5 млрд руб. из фонда правительства для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

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