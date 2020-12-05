Правительство одобрило выделение средств на выплаты медикам, борющимся с COVID-19
Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства будут направлены из федерального бюджета в 2020 году бюджетам субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения.
Правительство также одобрило выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, борющимся с коронавирусом. Также будут направлены средства на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.
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