Правительство одобрило выделение средств на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены из федерального бюджета в 2020 году бюджетам субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения.

Правительство также одобрило выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, борющимся с коронавирусом. Также будут направлены средства на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.

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