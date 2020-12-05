Правительство утвердило порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах, уведомления будут отправляться уже в текущем году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Отмечается, что сведения о доступных мерах соцподдержки будут появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Также там будет появляться информация о способах получения льгот и перечне необходимых документов.

Для работы данной услуги необходимо дать согласие на получение уведомлений.

Кроме того, с 1 июля следующего года узнать о персональных льготах можно будет круглосуточно по единому телефонному номеру либо благодаря чат-боту на портале госуслуг.

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