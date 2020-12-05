Все больше россиян отказываются от путешествий в новогодние каникулы

Все больше россиян отказываются от путешествий в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

«Большинство респондентов сообщили, что останутся дома в этом году. Стоит отметить, что доля тех, кто отказывается от путешествия на новогодние праздники, стремительно растет», — рассказали исследователи.

Так, более 70% планируют провести новогодние каникулы дома. В прошлом году о таком желании заявляли 50%.

Купили билеты на Новый год 12% опрошенных, еще 8% планируют приобрести их в ближайшее время. В последний момент будут покупать билеты 4% россиян, столько же намерены отправиться в путешествие на своей машине.

Опрос проводился среди 1 565 человек.

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