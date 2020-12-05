Интерес россиян к аренде загородных домов вырос в 1,5 раза

У россиян вырос интерес к краткосрочной аренде загородного жилья во второй половине ноября — начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Так, с 16 ноября по 4 декабря был отмечен рост спроса на посуточную аренду загородного жилья по России в целом на 55% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что спрос на квартир снизился на 2%.

Самыми популярными оказались услуги аренды загородных домов в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Ленинградской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Крыму и Карелии.

Дороже всего арендовать недвижимость за городом в Свердловской, Красноярской, Новосибирской и Московской областях — около 10 тыс. рублей в сутки. Вблизи Самары снять загородный дом можно за 8 тыс. рублей в сутки, около Челябинска — за 7 тыс. рублей, около Казани — за 6 тыс. рублей. За 5 тыс. рублей в сутки получится взять в аренду дом в Нижегородской, Ленинградской областях и Башкортостане.

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