У россиян вырос спрос на доставку товаров на дом в условиях пандемии
Россияне в условиях пандемии стали чаще заказывать товары на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Доставкой товаров пользуются 43% жителей России. При этом 22% из заказывающих товары на дом до пандемии продолжают пользоваться этой услугой с той же периодичностью. 7% респондентов, использующих доставку до ситуации с коронавирусом, стали делать это реже.
По мнению 27% опрощенных, доставка станет популярнее после пандемии, 14% ожидают понижение спроса, а 41% не ждет изменений в этом сегменте рынка.
Не заказывали товары на дом 53% россиян. 19% из них не исключают, что воспользуются этой услугой, а 35% считают, что им не придется этого делать.
Опрос был проведен 13-15 ноября 2020 года среди 1000 жителей России в возрасте от 18 лет.
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