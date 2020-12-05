У россиян вырос спрос на доставку товаров на дом в условиях пандемии

Россияне в условиях пандемии стали чаще заказывать товары на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Доставкой товаров пользуются 43% жителей России. При этом 22% из заказывающих товары на дом до пандемии продолжают пользоваться этой услугой с той же периодичностью. 7% респондентов, использующих доставку до ситуации с коронавирусом, стали делать это реже.

По мнению 27% опрощенных, доставка станет популярнее после пандемии, 14% ожидают понижение спроса, а 41% не ждет изменений в этом сегменте рынка.

Не заказывали товары на дом 53% россиян. 19% из них не исключают, что воспользуются этой услугой, а 35% считают, что им не придется этого делать.

Опрос был проведен 13-15 ноября 2020 года среди 1000 жителей России в возрасте от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Доставка в больницы: курьерские компании просят единых правил

— Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза

— Названо пять стадий потребления россиян во время пандемии коронавируса