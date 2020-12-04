Чубайс прокомментировал свое назначение

Покинувший пост главы «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал в Facebook свое назначение на новую должность.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.

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