Чубайс прокомментировал свое назначение
Валерия Исполатова
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Покинувший пост главы «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал в Facebook свое назначение на новую должность.
«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.
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