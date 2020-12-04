Минсельхоз ожидает снижения цен на основные виды продуктов в РФ

В России ожидается снижение цен на основные категории продовольствия, заявили в Министерстве сельского хозяйства России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе отметили, что министерство оценивает текущую ситуацию на российском рынке АПК как стабильную и ожидает снижения цен на основные категории продовольствия во второй половине сезона 2020/2021.

Отмечается, что снижение цен ожидается в первой половине следующего года.

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