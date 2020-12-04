Россия разрывает налоговое соглашение с Нидерландами

Минфин России начал разработку законопроекта по денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

«Целью вышеуказанного законопроекта является установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом РФ», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что нидерландской стороне были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Однако в ходе переговоров соглашения достигнуть не удалось. Российская сторона, как отметили в Минфине, не поддержала сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

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