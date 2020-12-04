Источник сообщил, что между РФ и Карабахом может открыться авиасообщение

Между Россией и Нагорным Карабахом может открыться авиасообщение. Данный вопрос уже обсуждают власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и РФ, сообщил РИА «Новости» источник в администрации НКР.

Собеседник агентства отметил, что первые самолеты из России могут совершить посадку в аэропорту Степанакерта уже в декабре. По его словам, обе стороны «прилагают усилия к тому, чтобы это случилось».

Источник также сообщил, что эта воздушная гавань будет принимать пассажирские рейсы не только из Москвы, но и из российских регионов.

Другой источник подтвердил такие планы. Он указал на вероятность того, что уже до конца этого месяца первые российские самолеты приземлятся в Карабахе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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