В ЕК прокомментировали возможные санкции США по «Северному потоку — 2»

В Еврокомиссии прокомментировали возможное введение санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что установка ограничительных мер по экстратерриториальному принципу противоречит международному праву.

По словам организации, Евросоюз в таких условиях сможет обеспечить защиту собственных интересов, а также интересов европейских компаний.

Ранее оператор строительства «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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