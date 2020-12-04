Избран новый глава «Роснано»

Должность председателя правления компании «Роснано» занял бывший первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании рассказали, что кандидатуру Куликова утвердил совет директоров «Роснано». Он был назначен на пост председателя правления компании сроком на пять лет.

«Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования», — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Куликов уже приступил к выполнению обязанностей.

4 декабря правительство утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано». Чубайс покинул эту должность, которую занимал с 2008 года.

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