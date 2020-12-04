Путин заявил о росте экономической активности россиян
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин заявил о росте экономической активности среди российских граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.
Российский глава отметил, что организация показала сильные результаты за деятельность в течение девяти месяцев 2020 года.
По его словам, у Сбербанка также вырос кредитный портфель.
«Я так понимаю, что - вы, наверное, это чувствуете - экономическая активность граждан увеличилась», — подчеркнул Путин.
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