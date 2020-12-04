«Известия» сообщили о росте цен на повседневные товары на 14%

Продукты питания и другие повседневные товары за год подорожали на 14%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Как уточняется, цены выросли на мясо и рыбу, сыр, молоко, вареную колбасу, яйца, сосиски, а также на разные виды одежды, обувь, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.

Как пояснили в «Ромире», причиной подорожания является рост курса валют. Цены поднялись, так как множество продуктов на рынке являются импортными, а для еще большего количества товаров характерны закупки зарубежного сырья.

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