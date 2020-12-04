Песков назвал недобросовестной конкуренцией санкции США по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недобросовестной конкуренцией санкции США в отношении проекта «Северный поток — 2».

Представитель Кремля также добавил, что такие действия противоречат нормам международного права.

Ранее стало известно, что Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

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