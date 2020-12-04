Верховный суд Нидерландов проведет слушания по делу ЮКОСа в 2021 году

Верховный суд Нидерландов проведет слушания по существу по делу ЮКОСа в начале 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление инстанции.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

В июне текущего года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу российской стороны на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. До этого арбитраж постановил взыскать с РФ $50 млрд, затем Окружной суд Гааги отменил это решение, однако в феврале вновь встал на сторону акционеров. Согласно информации Минюста, вместе с пеней сумма достигла $57 млрд.

Верховному суду Нидерландов предстояло изучить доводы России о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению РФ, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

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