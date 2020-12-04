Первый грузовой поезд с турецкими товарами отправляется в Китай

Первый грузовой поезд с турецкими товарами отправляется 4 декабря из Стамбула в Китай, он преодолеет более 8,6 тыс. км за 12 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поезд проедет по Транскаспийскому транспортному маршруту через железную дорогу Баку — Тбилиси — Карс. Турция пользуется этим маршрутом впервые.

В сообщении турецкого ведомства сказано, что Анкара намерена продолжить укрепление связей между Востоком и Западом с учетом своего центрального положения в регионе.