В России продажи новых iPhone сократились втрое по сравнению с прошлыми годами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor.

За первые две недели россияне купили 48 тысяч iPhone 12 и 12 Pro, что в три раза меньше показателей прошлых лет.

Больше всего устройств купили в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Чечне.

Падение спроса связывается с высокой ценой, дефицитом телефонов и пандемией.

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