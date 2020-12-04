Продажи новых iPhone сократились втрое
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России продажи новых iPhone сократились втрое по сравнению с прошлыми годами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании oneFactor.
За первые две недели россияне купили 48 тысяч iPhone 12 и 12 Pro, что в три раза меньше показателей прошлых лет.
Больше всего устройств купили в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Чечне.
Падение спроса связывается с высокой ценой, дефицитом телефонов и пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Xiaomi наступает: Apple выпала из топ-3 продавцов смартфонов
— «Что с тобой творится?»: iPhone 12 теряет связь
— Бразилия требует от Apple вернуть зарядное устройство в коробку с iPhone