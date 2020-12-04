Пашинян призвал создать общие рынки нефти и газа в ЕАЭС
Карина Казанцева
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сформировать общие рынки нефти и газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом пишет ТАСС.
«Мы придерживаемся мнения о необходимости осуществления скоординированной энергетической политики, формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка», — сказал Пашинян.
Премьер добавил, что для этого важно принять международный договор об общем рынке газа в ЕАЭС.
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