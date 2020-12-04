Более 100 магазинов и ТЦ Москвы приостанавливали работу из-за нарушений мер по COVID

В Москве более 100 магазинов и торговых центров приостанавливали работу из-за нарушений мер, введенных для недопущения распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка, главы московского департамента торговли и услуг.

По его словам, осенью текущего года была заморожена деятельность 105 объектов торговли, торговых и развлекательных центров.

В настоящее время половина организаций уже устранила нарушения и вновь приступила к работе.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве на сегодняшний день выявлено 625 189 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 9 126 человек, вылечились 471 833 пациента.

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