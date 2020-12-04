В Приморье ущерб от снежного циклона превысил миллиард рублей

В Приморском крае ущерб от снежного циклона превысил миллиард рублей, сумма будет увеличиваться. Об этом пишет правительство региона.

«Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия энергетики и коммунального хозяйства потратили около 619 миллионов рублей. Еще 200 миллионов были потрачены на аварийно-восстановительные работы.

19 ноября в Приморье прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов. В городе без отопления осталось больше 600 домов, было зафиксировано 205 повреждений на электросетях, повреждено порядка 200 опор ЛЭП, повалено не менее 4,5 тыс. деревьев.

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