Курсы доллара и евро снизились
Карина Казанцева
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Курсы доллара и евро незначительно снизились в начале торгов, пишет РИА «Новости».
Доллар подешевел на 0,03%, до 74,31 рубля. Курс евро также опустился на 0,01%, до 90,30 рубля.
Стоимость нефти Brent увеличиватся на 1,7% — до $49,53 за баррель.
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