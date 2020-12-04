Курсы доллара и евро снизились

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Курсы доллара и евро незначительно снизились в начале торгов, пишет РИА «Новости».

Доллар подешевел на 0,03%, до 74,31 рубля. Курс евро также опустился на 0,01%, до 90,30 рубля.

Стоимость нефти Brent увеличиватся на 1,7% — до $49,53 за баррель.

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