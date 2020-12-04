Названа средняя цена на отечественные елки в Подмосковье

Отечественная новогодняя елка в среднем будет стоить на базарах в Подмосковье от 600 до 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что цены на импортные деревья будут начинаться от 3,5 тысячи рублей. При этом стоимость еловых лап составит в среднем от 100 до 150 рублей за штуку, а букет из нескольких веток сибирской пихты -– до 300 рублей.

Согласно информации ведомства, всего в Московской области развернут около 400 елочных базаров, свыше 100 из них будут действовать в рамках городских новогодних ярмарок. На базарах можно будет купить отечественные ели, пихты, сосны, импортные хвойные, лапник, букеты из веток, подставки для елок и другие товары.

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