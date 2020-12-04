Эксперты назвали регионы с самыми высокими зарплатами

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заработной платой за первые девять месяцев 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на Росстат.

В среднем жители региона за месяц зарабатывают 116,4 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (110 тысяч рублей в месяц), на третьем — Магаданская область (96,2 тысячи рублей).

Москва заняла пятую строчку. Жители столицы получают 91,5 тысячи рублей.

Самые низкие доходы в Ивановской области (27,4 тысячи рублей), в Северной Осетии и Ингушетии (по 29,6 тысячи рублей).

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