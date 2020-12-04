В Татарстане объявили 31 декабря выходным днем

В Татарстане 31 декабря объявлено выходным днем, соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что рабочий день перенесен на 26 декабря.

Выходной будет для лиц, замещающих государственные должности, а также для тех, кто замещает в исполнительных органах государственной власти Татарстана должности государственной гражданской службы и иные должности.

Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти республики и другим организациям на территории региона, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

2 декабря Белгородская область первой из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем.

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