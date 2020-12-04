Япония уничтожила два миллиона кур за месяц из-за птичьего гриппа

С начала ноября Япония уничтожила два миллиона кур из-за птичьего гриппа, что стало максимальным числом для одного сезона. Об этом пишет агентство Киодо со ссылкой на министра сельского хозяйства Японии.

Очаги обнаружили в четырех префектурах — Кагава, Фукуока, Хего и Миядзаки. В Кагаве число очагов достигло десяти. На остров Косю, где находятся Фукуока и Миядзаки, приходятся 70 миллионов из 138 миллионов бройлеров, производимых по всей стране.

Случаи птичьего гриппа начали выявлять в Японии с начала ноября.

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