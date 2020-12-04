В оборонный бюджет США внесены санкции против «Северного потока — 2»

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно который санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут ужесточены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распространенное совместное заявление.

Как уточняется, ограничительные меры будут вводиться за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

Кроме того, санкции затронут компании, предоставляющие страхование и перестрахование, услуги или помещения для технической модернизации задействованных в строительстве газопроводов судов.

В документе отмечается, что ограничительные меры направлены на защиту энергетической безопасности Европы.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.