Производство вакцины «Спутник V» скоро позволит начать вакцинацию россиян

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время достигнет 2 млн доз. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минпромторг РФ.

В ведомстве отметили, что это позволит начать вакцинацию россиян.

«В ближайшее время общий объем произведенной вакцины «Спутник V» достигнет 2 миллионов доз — это позволит начать вакцинацию населения нашей страны. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются», — говорится в сообщении.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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