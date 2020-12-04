Новак: ОПЕК+ может нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ с января могут наращивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. С апреля страны-участники могут нарастить объем добычи нефти на 2 млн б/c. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Это произойдет в течение квартала, по 500 000 баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 млн баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций», — сказал он.

По его словам, еще одно отличие новых договоренностей ОПЕК+ заключается в том, что теперь министерские встречи с участием всех стран будут проходить раз в месяц.

«Если раньше они проходили раз в полгода, теперь для того, чтобы принимать решение об изменении уровня добычи, необходимо собираться министрами всех стран», — добавил он.

Как сообщалось, cтраны-экспортеры нефти с января 2021 года увеличат добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Российская доля составит 125 тыс. баррелей в сутки, что уже согласовано с отечественными компаниями. Ранее предполагалось, что увеличение составит 2 млн баррелей в сутки, но новая волна распространения коронавируса изменила планы ОПЕК+.

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