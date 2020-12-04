Рубль растет на фоне сделки ОПЕК+

Курс рубля уверенно растет к доллару и к евро на фоне сделки ОПЕК+ , обновляя максимумы к доллару со 2 сентября. Это следует из данных Мосбиржи.

Расчетами «завтра» на 21.59 мск цена доллара США снижается на 68 копеек, до ₽74,39, накануне она опускалась до ₽74,26.

Курс евро теряет 59 копеек, до ₽90,29.

Как сообщалось, cтраны-экспортеры нефти с января 2021 года увеличат добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Российская доля составит 125 тыс. баррелей в сутки, что уже согласовано с отечественными компаниями. Ранее предполагалось, что увеличение составит 2 млн баррелей в сутки, но новая волна распространения коронавируса изменила планы ОПЕК+.

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