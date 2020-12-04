Санкции против «Северного потока — 2» вошли в американский бюджет

В оборонный бюджет США на 2021 год вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что санкции предусматривались как в версии бюджета разработанной в сенате, так и подготовленная палатой представителей.

Таким образом, компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода могут попасть под санкции.

Ранее оператор строительства «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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