Новак: мировой спрос на нефть восстановится в 2021 году

Мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, скорость возвращения прежнего спроса зависит от восстановления мировой экономики и последствий пандемии.

«Как долго будут действовать антикризисные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос. Надеемся, что это будет в следующем году», — сказал Новак.

Как сообщалось, cтраны-экспортеры нефти с января 2021 года увеличат добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. Российская доля составит 125 тыс. баррелей в сутки, что уже согласовано с отечественными компаниями. Ранее предполагалось, что увеличение составит 2 млн баррелей в сутки, но новая волна распространения коронавируса изменила планы ОПЕК+.

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