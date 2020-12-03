В России скорректировали программу льготных кредитов

Правительство одобрило проект постановления, согласно которому предпринимателям, взявшим льготный заем под 2%, разрешается уточнить численность своих сотрудников, чтобы претендовать на списание кредитов. Об этом на круглом столе, посвященном реализации антикризисной программы ФОТ 2.0, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Отмечается, что 1 декабря 2020 года стартовал второй этап программы льготных антикризисных кредитов, когда банки следят за состоянием компаний-заемщиков. Сама программа была запущена еще 1 июня.

Второй этап должен завершиться списанием им задолженности до 1 апреля текущего года, если компании смогут соблюсти требования по сохранению занятости.

«Звучали опасения, особенно учитывая текущую ситуацию, которая действительно тревожна, что бизнес не сможет выполнить базовое требование программы — сохранить не менее 80% cотрудников, [что является] критерием для списания половины кредита, и не менее 90% для полного списания кредита», — сказал Решетников.

Он отметил, что по банкам наблюдается разная ситуация, но большая часть компаний соответствуют требованиям.