Норвегия обвинила РФ и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Россия и Китай занимаются сбором сведении о нефтяном секторе Норвегии, заявили в норвежской Полицейской службе безопасности (PST). Об этом сообщает газета Dagens Næringsliv со ссылкой на отчет службы.

В PST указали, что целями иностранных разведок являются государственные и частные компании, технологические сообщества при университетах и исследовательских институтах, а также норвежские официальные ведомства. В документе утверждается, что людей, работающих или связанных с нефтяным сектором, могут пытаться завербовать, для того чтобы они стали источниками информации.

Кроме того, в Полицейской службе безопасности Норвегии пришли к выводу, что информацию о нефтяном секторе страны, помимо России и КНР, также собирают и другие страны.

Вместе с тем посольство России в Осло отметило, что в этих заявлениях нет ничего нового, назвав их «примитивной» пропагандой, продолжающейся на протяжении многих лет.