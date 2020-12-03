Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с января

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с января следующего года, сообщает Министерство энергетики Казахстана.

Так, в январе добыча нефти будет увеличена на 500 тысяч баррелей в сутки, указано в сообщении. При этом общее ограничение добычи для стран-участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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