В Крыму 31 декабря объявлен выходным днем для госслужащих

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем для государственных служащих.

Он отметил, что также последний день текущего года будет выходным для лиц, замещающих государственные должности, а также для работников всех подведомственных организаций и учреждений. По его словам, такая же рекомендация была направлена в муниципалитеты.

Аксенов сообщил, что указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, был опубликован на сайте правительства региона.

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