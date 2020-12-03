Судам под российским флагом запретили ходить во внутренних водах Украины

Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий судам под российским флагом ходить в украинских внутренних водах. Закон опубликован на сайте Рады.

В соответствии с принятым законом «О внутреннем водном транспорте» грузовые операции во внутренних водах страны могут осуществлять украинские и иностранных суда, «кроме судов под флагом государства-агрессора».

Согласно принятому Украиной в 2015 году заявлению, под «государством-агрессором» подразумевается Россия.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года после подписания президентом Украины.

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